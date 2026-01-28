Sinner batte Shelton e vola in semifinale degli Australian Open Sfiderà Djokovic?Per battere Nole dovrò stare al meglio

Jannik Sinner ha vinto ancora e si è guadagnato una semifinale agli Australian Open. Ha battuto Shelton e ora aspetta la sfida con Djokovic, che si giocherà venerdì. Per superare il serbo, Sinner sa che deve essere al massimo delle sue possibilità. L’altro match in programma è tra Alcaraz e Zverev.

«La semifinale contro Djokovic? Sono questi i momenti per i quali ti alleni. Spero di giocare una buona partita, ma per batterlo dovrò stare al meglio. Ho appreso lezioni importanti in passato, siamo fortunati ad avere Nole a questo livello alla sua età. Spero sarà una grande battaglia». Lo ha detto Sinner in vista della semifinale di venerdì agli Australian Open contro Novak Djokovic. Su Shelton, Jannik ha detto: «È un avversario duro, ha un grande servizio e sta migliorando anno dopo anno. Dopo la pausa non sai bene cosa gli avversari faranno e se cambieranno qualcosa dal punto di vista strategico», ha spiegato Sinner che rispetto al match contro Spizzirri si sente «meglio fisicamente», grazie anche alla vittoria su Darderi che «mi ha dato fiducia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

