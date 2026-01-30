Nella semifinale degli Australian Open, Jannik Sinner tiene il servizio a zero e risponde subito a Novak Djokovic. Il match è combattuto: Sinner vince il primo set 6-3, mentre nel secondo Djokovic si riprende e vince 6-3. Ora il punteggio è 2-1 per il serbo, che ha già vinto cinque volte contro l’italiano nelle sfide precedenti, tutte negli ultimi incontri. Sinner, che arriva all’appuntamento con cinque vittorie consecutive contro Djokovic, cerca di tenere alto il ritmo e di allungare la serie, ma il serbo non

Turno di servizio molto combattuto per Jannik, questa volta: e sul 30 pari commette anche il suo secondo doppio fallo, concedendo quindi una nuova palla break al serbo: rimedia infilando un gran passante e poi passa in vantaggio di servizio e dritto. Chiude con un un gran passante incrociato. Sul 15 pari Djokovic commette un errore ingenuo «lasciando» una palla che invece ha preso nettamente la linea: sullo scambio successivo, prolungato,. Jannik non riesce però a trarre vantaggio e manda un dritto diagonale di poco in corridoio. Nole riesce poi a trovare fluidità e a chiudere con una prima vincente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Australian Open, la semifinale Sinner-Djokovic: Jannik tiene il servizio a zero, risponde Nole| Live 6-3, 3-6, 2-1

Approfondimenti su Australian Open

Jannik Sinner si prende un buon vantaggio nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic.

Questa mattina a Melbourne Jannik Sinner ha messo sotto pressione Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Sinner-Djokovic in chiaro: la semifinale degli Australian Open sul Nove alle 9,30; Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella Storia; Australian Open, Sinner doma Shelton e si regala Djokovic in semifinale.

Sinner-Djokovic, diretta live Australian Open: super Nole riequilibra la semifinale, tutto da rifare per JannikDiretta live della semifinale dell'Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che si affrontano per strappare il pass per l'atto conclusivo ... sport.virgilio.it

Dove vedere in tv la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 26: orari e canaliL ’eterna sfida fra Jannik Sinner e Novak Djokovic si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo: la semifinale degli Australian Open 2026 (Sinner è attualmente il numero 2 al mondo; Djokovic il n ... iodonna.it

Australian Open, Sinner-Djokovic 6-3: Jannik vince il primo set in 38 minuti - facebook.com facebook

Australian Open, Alcaraz più forte dei crampi: batte Zverev e va in finale x.com