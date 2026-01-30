Australian Open la semifinale Sinner-Djokovic | Nole si batte al servizio e prende il quarto set| Live 6-3 3-6 6-4 4-6 0-0

Questa mattina a Melbourne si è acceso il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, una semifinale che promette spettacolo. Dopo quattro set combattuti, il punteggio è ancora in bilico, con Djokovic che si è preso il quarto parziale e ora cerca di restare in partita. Sinner, che ha vinto cinque volte di fila contro Nole, si trova in una buona posizione, ma il serbo non molla e lotta con tutte le forze per rimanere in corsa. La sfida si fa sempre più intensa e il pubblico aspetta con trepidazione il quinto set.

22° ace per Jannik, che poi trova una risposta in corridoio del serbo; errore di Nole anche sulla prima del 40-0, e ace n. 23 per chiudere. Con uno smash Nole si porta in vantaggio, poi manda un dritto in corridoio e uno in rete, che valgono lo 0-30. Arrivano poi due palle break, guadagnate con uno sventaglio nell'angolino. Il serbo le annulla grazie al servizio e chiude con due errori di rovescio di Jannik. Dopo due prime efficaci di Jannik, arriva una risposta vincente del serbo; un'altra prima dell'italiano e una seconda al corpo valgono il primo game. Si riparte dalla battuta di Jannik Jannik trova subito una grande risposta in allungo, ma Djokovic risponde con due grandi prime per il 30-15; Si procura poi i set point con il 10° ace; Sinner cancella il primo con una gran risposta, e il secondo con un bel dritto nell'angolo.

