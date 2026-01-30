Jannik Sinner prende subito il comando nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Al secondo game, il giovane azzurro rompe subito il servizio dell’avversario e si porta in vantaggio. Finora, Sinner ha dimostrato di essere in gran forma, anche se Djokovic resta un avversario da rispettare. L’italiano ha già vinto cinque volte di fila contro il serbo, inclusa la semifinale del 2024 a Melbourne. La partita si fa interessante, e il pubblico aspetta di vedere come si svilupperà il match.

Nole torna alla battuta: dopo 10' è già sotto di tre game; va a segno di servizio e dritto, poi però manda uno schiaffo in corridoio; raggiunge per la prima volta quota 30 con un dritto di Jannik che va in rete. Sinner pareggia di nuovo giocando una smorzata esattamente sulla linea, e il serbo non parte neanche, poi torna a palla break sull'ennesimo errore di dritto. Il game arriva ai vantaggi con il primo ace di Djokovic, che poi chiude al secondo tentativo. Il dritto sta facendo soffrire Nole, e Jannik cerca di giocare in quella direzione. Trova anche il secondo e il terzo ace per il 40-15, e chiude con un'altra prima. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Australian Open, la semifinale Sinner-Djokovic: Jannik fa subito il break al secondo game|Diretta 2-0

Sinner-Djokovic 0-0, la diretta: inizia la seconda semifinale degli Australian Open. Chi vince trova AlcarazVenerdì in campo per Jannik Sinner che, in mattinata, gioca contro Djokovic nella seconda semifinale degli Australian Open. ilgazzettino.it

Sinner-Djokovic oggi agli Australian Open, orario e dove vedere la semifinale in TV e in chiaroSinner-Djokovic è la semifinale degli Australian Open. Tutto quello che c'è da sapere su precedenti, orario, diretta TV in chiaro e streaming della partita ... fanpage.it

Rovente, poi freddoloso, comunque meteoropatico, affascinante Australian Open. Il malore per il caldo umido, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz che con la forza della disperazione e un coraggio da leone resta aggrappato a due sogni: la prima finale a Mel - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Nel corso del terzo set, Alcaraz, mentre era avanti due set a zero, ha iniziato ad a x.com