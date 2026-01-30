Australian Open la semifinale Sinner-Djokovic | Jannik è già avanti di un break |Diretta 3-1

Jannik Sinner si prende il primo set nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic, vincendo 6-4. L’azzurro ha iniziato bene, strappando il servizio all’avversario e mantenendo il vantaggio fino alla fine. Djokovic, che era arrivato in semifinale grazie al ritiro di Musetti, sembra ancora lento nei suoi scambi. Sinner ha mostrato sicurezza e determinazione e ora si trova avanti di un break nel secondo set. La partita è molto aperta, ma il giovane italiano sta facendo il suo gioco senza paura.

Per la prima volta Novak riesce a scappare in vantaggio 40-0, nonostante fatichi con la prima. Chiude tenendo ai 30, decide un dritto di Jannik di poco lungo. Undicesima prima e quarto ace per Jannik in apertura di game; un dritto lungo di Nole vale il 30-0, poi arriva una seconda di servizio per Jannik (seguita da un dritto in rete). Djokovic pareggia con uno smash, poi su un'altra seconda si guadagna la palla del contro break dopo uno scambio lungo 14 colpi; una seconda vincente vale il pareggio, e un back del serbo lungo è il vantaggio per l'italiano che chiude con il quinto ace.

