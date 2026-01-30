Questa mattina a Melbourne Jannik Sinner ha messo sotto pressione Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open. L’azzurro ha già strappato un break e tiene la battuta a zero, portandosi sul 5-2 nel secondo set. Sinner, che ha vinto cinque volte di fila contro Djokovic, si presenta con fiducia e determinazione, dopo aver superato anche il ritiro di Musetti in una partita decisiva. La sfida si fa sempre più emozionante.

Nole ritrova la prima e ottiene per la seconda volta il turno a zero. Sinner sbaglia un rovescio in avvio di gioco (secondo errore consecutivo con questo colpo), poi infila quattro punti di fila (comprensivi del settimo ace). Il secondo set inizia con Djokovic al servizio, e Sinner va all'attacco scendendo a rete; il serbo pareggia con una grande prima, e poi si porta avanti fino al 40-15 (punto conquistato dopo un gran duello di palle corte); tiene ai 30 e per la prima volta è ai vantaggi. Sesto ace (a uno) per Jannik, poi un grandissimo smash per il 30-0 e una prima vincente con Djokovic che si inalbera per uno squillo di cellulare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Australian Open, la semifinale Sinner-Djokovic: Jannik avanti di un break, tiene la battuta a zero | Diretta 5-2

Jannik Sinner si prende il primo set nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic, vincendo 6-4.

Jannik Sinner si prende un buon vantaggio nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic.

