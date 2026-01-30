Jannik Sinner si prende un buon vantaggio nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Nel secondo set, il giovane azzurro ha piazzato il suo quinto ace e si mantiene in vantaggio, con il punteggio di 4-1. Sinner, che ha già vinto cinque volte di fila contro Djokovic, punta a prolungare la serie e a raggiungere la finale del torneo. Djokovic, arrivato in semifinale grazie al ritiro di Lorenzo Musetti, cerca di risalire, ma finora l’italiano domina il campo.

Sesto ace (a uno) per Jannik, poi un grandissimo smash per il 30-0 e una prima vincente con Djokovic che si inalbera per uno squillo di cellulare. Arrivano comunque tre set point, e Sinner chiude alla prima occasione. Novak con le palle nuove le prime battute oltre i 200 all'ora (204) e passa avanti 30-0; sparando un rovescio quasi al corpo di Jannik firma il terzo punto, e un errore di Sinner chiude il turno. Ma l'azzurro ora serve per il primo set dopo 36' di gioco. Un rovescio in rete di Djokovic, un attacco a rete che diventa un rovescio lungolinea, uno splendido recupero su una palla corta e un'altra prima vincente: arriva il primo gioco a zero per Jannik. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Australian Open, la semifinale Sinner-Djokovic: Jannik piazza il quinto ace e tiene la battuta | Diretta 4-1

Approfondimenti su Australian Open

Jannik Sinner si prende il primo set nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic, vincendo 6-4.

Jannik Sinner prende subito il comando nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Sinner-Djokovic in chiaro: la semifinale degli Australian Open sul Nove alle 9,30; Australian Open, Sinner doma Shelton e si regala Djokovic in semifinale; Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella Storia.

Australian Open, Zverev esplode: «Proteggete sempre loro». Alcaraz vacilla, Sinner e la domanda scomodaQuando il tennis diventa una prova di resistenza Non è più solo tennis. È sopravvivenza. La semifinale degli Australian Open tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz si ... ilmattino.it

Sinner-Djokovic diretta Australian Open: segui la semifinale, tennis oggi LIVEPoteva essere, e per certi versi avrebbe dovuto essere, il giorno di uno storico derby tutto italiano, invece la beffa patita da Lorenzo Musetti, metterà ancora una volta l'uno di fronte all'altro Jan ... msn.com

Rovente, poi freddoloso, comunque meteoropatico, affascinante Australian Open. Il malore per il caldo umido, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz che con la forza della disperazione e un coraggio da leone resta aggrappato a due sogni: la prima finale a Mel - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Nel corso del terzo set, Alcaraz, mentre era avanti due set a zero, ha iniziato ad a x.com