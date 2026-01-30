Australian Open la semifinale Djokovic-Sinner 11° incontro tra i 2 3-6 6-3 4-6 tra Novak e Jannik dopo 3 set - DIRETTA

Questa sera Novak Djokovic e Jannik Sinner si sfidano per la semifinale degli Australian Open. È il loro undicesimo confronto e, finora, Djokovic ha vinto quattro volte su cinque, mostrando più esperienza nei momenti chiave. La partita si è conclusa dopo tre set, con Djokovic che ha preso il comando nel secondo e nel terzo, lasciando intendere che sarà una sfida ancora aperta.

