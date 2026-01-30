Australian Open la semifinale Djokovic-Sinner 11° incontro tra i 2 3-6 6-3 4-6 tra Novak e Jannik dopo 3 set - DIRETTA
Questa sera Novak Djokovic e Jannik Sinner si sfidano per la semifinale degli Australian Open. È il loro undicesimo confronto e, finora, Djokovic ha vinto quattro volte su cinque, mostrando più esperienza nei momenti chiave. La partita si è conclusa dopo tre set, con Djokovic che ha preso il comando nel secondo e nel terzo, lasciando intendere che sarà una sfida ancora aperta.
Il serbo ha vinto quattro dei primi cinque incontri, imponendo la propria esperienza e solidità nei momenti decisivi. Successivamente è arrivata la svolta dell’azzurro, capace di vincere gli ultimi cinque confronti, inclusi quelli disputati al Roland Garros e a Wimbledon nella passata stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sinner-Djokovic, la semifinale degli Australian Open in diretta: 6-3; 3-6; 3-2, Jannik salva una palla breakSinner è avanti 6-4 nei precedenti con Djokovic — arrivato in semifinale grazie al ritiro di Lorenzo Musetti — con cinque vittorie di fila, compresa la semifinale degli Australian Open del 2024. In pa ... corriere.it
Sinner-Djokovic diretta Australian Open: segui la semifinale, tennis oggi LIVEPoteva essere, e per certi versi avrebbe dovuto essere, il giorno di uno storico derby tutto italiano, invece la beffa patita da Lorenzo Musetti, metterà ancora una volta l'uno di fronte all'altro Jan ... msn.com
Australian Open, Sinner-Djokovic 6-3: Jannik vince il primo set in 38 minuti - facebook.com facebook
Australian Open, Alcaraz più forte dei crampi: batte Zverev e va in finale x.com
