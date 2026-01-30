Australian Open la semifinale Djokovic-Sinner 11° incontro tra Novak e Jannik ultima vittoria del serbo sull’italiano nel 2023 – DIRETTA

Da ilgiornaleditalia.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina Novak Djokovic e Jannik Sinner si sono sfidati per l’11ª volta in carriera agli Australian Open. Djokovic ha avuto la meglio, portando a casa la vittoria e confermando la sua supremazia contro l’italiano. Nei precedenti incontri il serbo aveva vinto quattro volte su cinque, dimostrando di avere più esperienza nei momenti chiave. Oggi Djokovic ha mostrato ancora una volta la sua solidità, superando Sinner in una partita combattuta fino all’ultimo punto.

Il serbo ha vinto quattro dei primi cinque incontri, imponendo la propria esperienza e solidità nei momenti decisivi. Successivamente è arrivata la svolta dell’azzurro, capace di vincere gli ultimi cinque confronti, inclusi quelli disputati al Roland Garros e a Wimbledon nella passata stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

australian open la semifinale djokovic sinner 11176 incontro tra novak e jannik ultima vittoria del serbo sull8217italiano nel 2023 8211 diretta

© Ilgiornaleditalia.it - Australian Open, la semifinale Djokovic-Sinner, 11° incontro tra Novak e Jannik, ultima vittoria del serbo sull’italiano nel 2023 – DIRETTA

Approfondimenti su Australian Open

ATP Finals, quando Jannik Sinner ‘regalò’ la vittoria a Novak Djokovic nel 2023 con un gesto di immensa sportività

Pronostico e quote Novak Djokovic – Jannik Sinner, Australian Open 30-01-2026

Djokovic e Sinner si sfidano in semifinale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Jannik Sinner vs. Lorenzo Musetti Highlights | 2025 US Open Quarterfinal

Video Jannik Sinner vs. Lorenzo Musetti Highlights | 2025 US Open Quarterfinal

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Sinner è in semifinale con Djokovic: Shelton lotta, ma perde in 3 set; Sinner-Djokovic in chiaro: la semifinale degli Australian Open sul Nove alle 9,30; Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella Storia.

australian open la semifinaleSinner-Djokovic, la diretta: orario e dove vedere (in chiaro su Nove tv) la semifinale degli Australian Open. In campo Zverev-AlcarazVenerdì in campo per Jannik Sinner che, in mattinata, gioca contro Djokovic nella seconda semifinale degli Australian Open. ilmessaggero.it

australian open la semifinaleSinner-Djokovic diretta Australian Open: segui la semifinale, tennis oggi LIVEA Melbourne l'azzurro a caccia della terza finale consecutiva nel primo Slam della stagione contro il serbo: il racconto del match e tutti gli aggiornamenti ... corrieredellosport.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.