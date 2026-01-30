Alla vigilia dell’Australian Open 2026, si torna a parlare di Djokovic e Sinner, due tennisti che hanno segnato questa edizione con le loro storie. Djokovic mostra ancora una volta la sua forza e resilienza, mentre Sinner si consola con i rimpianti di non aver portato a casa il titolo. Si avvicina il primo grande appuntamento dell’anno e i tifosi si chiedono se la finale sarà sempre la stessa o se ci sarà spazio per nuove sorprese.

AGI - Alla vigilia del primo slam del 2026, dopo otto finali slam dispuate con equa spartizione del bottino da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, la domanda che tutti si ponevano era la seguente: la finale dell'Australian open 2026 sarà semnpre la stessa. Unica incognita è il nome dei semifinalisti. E invece le cose sono andate diversamente. Perché? Perché, si sa, il tennis è lo sport del diavolo. Carlos Alcaraz si salva all'ultimo gioco e riesce a vincere contro un eccezionale Alexander Zverev dopo 5 ore e 27 minuti. Jannik Sinner invece non riesce a recuperare con il compagno di bisbocce slam (e non solo) nell'ultimo gamne utile e cede all'eterno, immenso e cattivissimo Novak Djokovic in cinque set dopo oltre 4 ore di partita. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Australian Open: la resilienza di Djokovic e i rimpianti di Sinner

Jannik Sinner si prende il primo set nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic, vincendo 6-4.

La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta sul Nove domani mattina.

