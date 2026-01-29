La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta sul Nove domani mattina. L’appuntamento è alle 9, da Melbourne Park, dove si sta giocando il primo Slam dell’anno. Gli appassionati italiani potranno seguire il match senza costi aggiuntivi, in un momento in cui il tennis internazionale si concentra su questa sfida tra il giovane talento italiano e il campione serbo.

La semifinale degli Australian Open 2026 fra Jannik Sinner e Novak Djokovic verrà trasmessa in chiaro sul Nove domani, venerdì 30 gennaio a partire dalle ore 9, in diretta da Melbourne Park, dove è in corso il primo Slam del 2026. Sesta semifinale consecutiva negli Slam per Sinner, terza a Melbourne, dove prosegue la difesa del titolo. L’azzurro ha già affrontato Djokovic – approdato in semifinale dopo il forfait di Musetti – dieci volte e vinto gli ultimi cinque precedenti dalla mitica Coppa Davis del 2023 (poi in semifinale agli Australian Open 2024, in finale a Shanghai e l’anno scorso al Roland Garros e a Wimbledon). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Australian Open 2026, la semifinale Sinner-Djokovic in diretta sul Nove

Approfondimenti su Australian Open

Domani mattina alle 9, in diretta da Melbourne Park, si gioca la semifinale dell’Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Questa mattina a Melbourne, Jannik Sinner sfida Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Australian Open 2026, seguire Sinner diventa un’impresa: ecco perché

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Semifinali femminili: il programma di giovedì; Jannik Sinner - Ben Shelton all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; RECAP - Ben Shelton è il prossimo avversario di Sinner; Musetti va da Djokovic; Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli |….

Australian Open 2026 - Sinner-Djokovic. la semifinale LIVE in chiaro su NOVE venerdì 30 gennaio dalle 9:00AUSTRALIAN OPEN - Jannik Sinner sfida Novak Djokovic per centrare la terza finale consecutiva a Melbourne. Un match da non perdere e che sarà trasmesso in chiar ... eurosport.it

Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tvNon si ferma la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il campione azzurro, che a Melbourne difende i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025, ha sconfitto la testa di serie numero 8 del tab ... msn.com

Dopo 2 set fantastici contro #djokernole dominati totalmente 6/4 6/3 #lore_musetti é stato costretto al ritiro nel quarto di finale agli #australianopen PECCATO LOLLO facebook

#Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com