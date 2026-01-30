Djokovic vola in finale agli Australian Open. Dopo una battaglia di oltre quattro ore, sconfigge Sinner e si prepara a sfidare ancora una volta il suo avversario storico. La partita è stata dura, con scambi intensi e momenti di grande tensione. Ora il serbo punta al decimo titolo nel torneo di Melbourne.

Spettacolo puro sul cemento di Melbourne. Dopo le cinque ore e mezza del match tra Carlos Alcaraz e Sasha Zverev, vinto dallo spagnolo per 7-5 al quinto, è show anche tra il campione in carica Jannik Sinner e il 10 volte vincitore degli Australian Open Novak Djokovic. Con una prova da vero fenomeno, tra le migliori della sua carriera, il fuoriclasse serbo si regala la finale contro Carlos Alcaraz dopo una battaglia di quattro ore finita ben oltre l’1 di notte. Il punteggio finale è di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Sfuma per l’altoatesino il terzo successo di fila a Melbourne e il quinto Slam in carriera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Australian Open, Djokovic è in finale: Sinner ko dopo quattro ore

Approfondimenti su Australian Open 2024

Carlos Alcaraz supera Zverev in cinque ore e ventacinque minuti, vincendo in rimonta e conquistando la finale degli Australian Open.

Carlos Alcaraz conquista la finale degli Australian Open dopo una rimonta incredibile contro Zverev.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

SINNER UMILIA DJOKOVIC | In finale al Six Kings Slam 2025 contro Alcaraz!

Ultime notizie su Australian Open 2024

Argomenti discussi: Sinner vs Djokovic, due anni dopo è tutta un'altra storia; Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Australian Open, quando giocano e dove vedere in tv le semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev; Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella Storia.

Australian Open 2026 - Novak Djokovic batte Jannik Sinner al quinto set e torna in finale a Melbourne. Domenica mattina sfiderà Alcaraz per il titoloTENNIS, AUSTRALIAN OPEN - Novak Djokovic supera Jannik Sinner al termine di una partita epica e torna in finale a Melbourne. Il serbo trionfa al termine di una ... eurosport.it

Clamoroso all'Australian Open, Djokovic rimonta Sinner e vola in finale contro Alcaraz: ma quanti rimpianti per JanDiretta live della semifinale dell'Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che si affrontano per strappare il pass per l'atto conclusivo ... sport.virgilio.it

Sinner vs Djokovic, in ballo la finale degli Australian Open. Nole pareggia i conti: si decide al quinto set - facebook.com facebook

Australian Open, Alcaraz più forte dei crampi: batte Zverev e va in finale x.com