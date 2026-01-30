Australian Open | super rimonta di Alcaraz batte Zverez e conquista la finale 7-5 dopo 5 ore e mezza Ora Sinner-Djokovic

Carlos Alcaraz conquista la finale degli Australian Open dopo una rimonta incredibile contro Zverev. Lo spagnolo ha vinto 7-5 in cinque ore e mezza di gioco, lasciando tutti senza parole. Ora l’attenzione si sposta sulla sfida tra Sinner e Djokovic, con l’italiano in vantaggio 6-4 nei precedenti e in serie positiva di cinque vittorie. Djokovic invece è arrivato in semifinale grazie al ritiro di Musetti, che aveva conquistato i primi due set.

Non sono però ancora iniziate le operazioni di riscaldamento vero e proprio. (Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) Rovente, poi freddoloso, comunque meteoropatico, affascinante Australian Open. Il malore per il caldo umido, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz che con la forza della disperazione e un coraggio da leone resta aggrappato a due sogni: la prima finale a Melbourne e il Grande Slam della carriera, che domenica vorrebbe conquistare a 22 anni, più giovane tennista della storia, contro il vincente di Sinner-Djokovic. Per lui sembrava finita; invece no, gli dei del tennis hanno altro in programma.

