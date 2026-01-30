Australian Open | Alcaraz batte Zverez in rimonta e conquista la finale 7-5 dopo 5 ore e 25' Ora Sinner-Djokovic

Carlos Alcaraz supera Zverev in cinque ore e ventacinque minuti, vincendo in rimonta e conquistando la finale degli Australian Open. Dopo aver perso il primo set 7-5, il giovane spagnolo ha ribaltato il punteggio e si è qualificato per la sfida decisiva. Intanto, domani si sfideranno Jannik Sinner e Novak Djokovic: l’italiano è in vantaggio nei precedenti, con cinque vittorie consecutive, l’ultima proprio in semifinale a Melbourne.

(Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) Rovente, poi freddoloso, comunque meteoropatico, affascinante Australian Open. Il malore per il caldo umido, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz che con la forza della disperazione e un coraggio da leone resta aggrappato a due sogni: la prima finale a Melbourne e il Grande Slam della carriera, che domenica vorrebbe conquistare a 22 anni, più giovane tennista della storia, contro il vincente di Sinner-Djokovic. Per lui sembrava finita; invece no, gli dei del tennis hanno altro in programma. Vince 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-6 in 5h27'. Avanti di due set (6-4, 7-6) con il tedesco Sascha Zverev nella semifinale del primo Slam della stagione, due parziali dominati con il carisma del capo branco, sul punteggio di 4-4 nel terzo il numero uno del mondo ha un passaggio a vuoto.

