LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 5-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | il tedesco serve per rimanere nel match Principio di crampi per lo spagnolo?

Questa sera si gioca l’ultimo set tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026. Alcaraz serve per chiudere il match, ma Zverev non molla e prova a rimanere in partita. Lo spagnolo sembra avere qualche problema ai muscoli, con un possibile principio di crampi, mentre il tedesco si prepara a servire per il recupero. La tensione è alta, e i tifosi aspettano con il fiato sospeso l’esito di questa sfida che potrebbe entrare nella storia.

15-0 In rete il dritto di Alcaraz, leggermente lento negli spostamenti laterali Terminato l'intervento del fisio che ha massaggiato la zona dell'adduttore della gamba destra. Zverev è già a servire con Alcaraz che sta ancora ricevendo il trattamento. Momento delicato del match Nervosissimo Zverev che si sta lamentando con il supervisor. Per il tedesco è lampante che si tratti di crampi e che quindi lo spagnolo non aveva diritto a questo medical timeout Medical time-out chiesto da Alcaraz che si fa massaggiare l'adduttore destro. Teoricamente con i crampi non puoi richiedere il medical time-out, potrebbe essere un problema di altra natura. LIVE Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026 in DIRETTA: spagnolo favorito, tedesco per stupire Questa mattina gli Australian Open 2026 entrano nel vivo con la prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: lo spagnolo vince il 1° set Dopo aver vinto il primo set 6-4, Alcaraz si prende il vantaggio nel match degli Australian Open 2026. Alcaraz-Zverev LIVE, semifinale Australian Open: Carlos avanti di due set 6-4 7-6 Partita molto combattuta con il numero uno al mondo che adesso ha due set di vantaggio. Chi vince sfida in finale Sinner o Djokovic LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 4-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: si rimane 'on serve' nel 3° set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Gioco Alcaraz: prima al centro vincente. Lunga la risposta di dritto di Zverev. 40-30 Ace! 30-30 In rete la ... Segui con Ubitennis le semifinali maschili dell'Australian Open. Alle 04.30 Alcaraz-Zverev, alle 9 Sinner-Djokovic LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30

