LIVE Alcaraz-Zverev 6-4 7-6 5-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | fasi delicate del 3° set crampi per lo spagnolo

Carlos-Alcaraz Al Alcaraz-Zverev, il match si fa ancora più teso. Lo spagnolo ha avuto problemi con i crampi nel terzo set, rallentando il ritmo e rischiando di perdere terreno. Ora il punteggio è 5-5 nel terzo set, con i due giocatori che si fronteggiano senza mollare. La partita è molto combattuta, con scambi intensi e punti che si decidono in pochi colpi. La tensione è palpabile, e ogni errore potrebbe essere decisivo. La sfida prosegue, con il pubblico che segue il match

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.