Australian Open Alcaraz ha finto di ritirarsi? Il gesto che ha ‘confuso’ Zverev

Carlos Alcaraz ha sorpreso tutti agli Australian Open 2026. Durante la semifinale contro Zverev, il tennista spagnolo ha fatto sembrare che si ritirasse, ma poi è tornato in campo e ha vinto la partita dopo oltre cinque ore di gioco. La scena ha lasciato di stucco il pubblico e lo stesso Zverev, che non ha capito subito cosa stesse succedendo. Ora si parla di un possibile stratagemma o di un gesto di stanchezza, ma la verità resta tutta da chiarire.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz ha finto di ritirarsi agli Australian Open 2026? Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista spagnolo è volato in finale allo Slam di Melbourne battendo Alexander Zverev in semifinale al termine di una partita-maratona da oltre cinque ore, in cui non sono mancate le polemiche. Lo spagnolo ha accusato crampi durante il terzo set, chiamando un medical time out non consentito dal regolamento e provocando l’ira di Zverev, che ha protestato veementemente con il giudice di sedia. Con il passare dei punti, dopo il trattamento, Alcaraz ha ripreso forze e mobilità, ma ha continuato ad accusare un fastidio fisico che lo ha limitato e ha rimesso in partita, di fatto, il tedesco, sotto di due set al momento dei crampi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Australian Open, Alcaraz ha finto di ritirarsi? Il gesto che ha ‘confuso’ Zverev Approfondimenti su Australian Open Alcaraz e la mossa del finto ritiro che ha illuso Zverev nel momento decisivo agli Australian Open Durante gli Australian Open, Alcaraz ha fatto una mossa che ha sorpreso tutti. Australian Open, Alcaraz e il medical time out per crampi: perché Zverev ha ragione Carlos Alcaraz si prende la finale degli Australian Open 2026 dopo una semifinale lunga e combattuta contro Alexander Zverev. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Australian Open 2026, la diretta: Alcaraz batte in 3 set De Minaur, è in semifinale con Zverev; Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella Storia; Alcaraz asfalta De Minaur: prima semifinale a Melbourne. Gauff eliminata, distrugge la racchetta; Finale folle! Carlos Alcaraz la vince con un passante stratosferico, Sascha Zverev al tappeto dopo cinque set: riguardalo. Alcaraz vince contro Zverev agli Australian Open e omaggia Alonso. FOTODopo l'incredibile vittoria in semifinale contro Zverev agli Australian Open, Carlos Alcaraz ha deciso di omaggiare Fernando Alonso, pilota di Formula 1 e dell'Aston Martin. L'esultanza del numero 1 a ... sport.sky.it Alcaraz in finale Australian Open, Zverev sbotta in campo: Ogni volta lui e Sinner, è una stronz…Il numero 1 al mondo raggiunge l'inedito traguardo in carriera dell'ultimo atto di Melbourne. Il tedesco grida al complotto ... tuttosport.com Sinner vs Djokovic, in ballo la finale degli Australian Open. L'azzurro avanti 2-1 - facebook.com facebook Australian Open, Alcaraz più forte dei crampi: batte Zverev e va in finale x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.