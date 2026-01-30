Australian Open Alcaraz ha finto di ritirarsi? Il gesto che ha ‘confuso’ Zverev

Carlos Alcaraz ha sorpreso tutti agli Australian Open 2026. Durante la semifinale contro Zverev, il tennista spagnolo ha fatto sembrare che si ritirasse, ma poi è tornato in campo e ha vinto la partita dopo oltre cinque ore di gioco. La scena ha lasciato di stucco il pubblico e lo stesso Zverev, che non ha capito subito cosa stesse succedendo. Ora si parla di un possibile stratagemma o di un gesto di stanchezza, ma la verità resta tutta da chiarire.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz ha finto di ritirarsi agli Australian Open 2026? Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista spagnolo è volato in finale allo Slam di Melbourne battendo Alexander Zverev in semifinale al termine di una partita-maratona da oltre cinque ore, in cui non sono mancate le polemiche. Lo spagnolo ha accusato crampi durante il terzo set, chiamando un medical time out non consentito dal regolamento e provocando l’ira di Zverev, che ha protestato veementemente con il giudice di sedia. Con il passare dei punti, dopo il trattamento, Alcaraz ha ripreso forze e mobilità, ma ha continuato ad accusare un fastidio fisico che lo ha limitato e ha rimesso in partita, di fatto, il tedesco, sotto di due set al momento dei crampi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

