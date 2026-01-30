Alcaraz e la mossa del finto ritiro che ha illuso Zverev nel momento decisivo agli Australian Open

Durante gli Australian Open, Alcaraz ha fatto una mossa che ha sorpreso tutti. Mentre si allontanava dal campo, ha fatto credere di volersi ritirare, lasciando Zverev convinto di avere un vantaggio. Invece, pochi istanti dopo, è tornato in campo e ha continuato a giocare, sorprendendo il tedesco e il pubblico. La manovra ha cambiato le carte in tavola e ha influenzato il risultato del match.

Alcaraz durante un cambio campo ha ingannato involontariamente Zverev che si era illuso su un suo possibile ritiro. Poi la spiegazione in conferenza.

