Australian Open 2026 p 9 | Djokovic sorprende Sinner

Djokovic sorprende Sinner Nelle semifinali dell’Australian Open, Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner in modo inaspettato. Il serbo ha conquistato il passaggio in finale con una prestazione solida, sorprendendo il giovane italiano che aveva mostrato ottime cose finora. La partita è stata combattuta, ma Djokovic ha dimostrato di avere ancora qualcosa in più, lasciando il pubblico di Melbourne senza parole. Ora aspetta il suo avversario nella finalissima, pronta a sfidare la sua esperienza.

Nelle semifinali maschili dell’Australian Open c’è finalmente tutto quello che era mancato in questa edizione di Melbourne. Carlos Alcaraz rischia grosso contro Alexander Zverev in un match durissimo, segnato anche dal discusso medical time per crampi richiesto dal fisio. Novak Djokovic firma l’impresa. Dopo essere stato a lungo surclassato ma non eliminato da Lorenzo Musetti, il serbo si inventa un autentico capolavoro contro il “Dolomiti Kid”: annulla 16 palle break su 18 e vince un match che, numeri alla mano, non avrebbe dovuto vincere. Analisi e commenti sulle semifinali dell’Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Australian Open 2026 p. 9: Djokovic sorprende Sinner Approfondimenti su Australian Open Australian Open 2026: semifinale Sinner-Djokovic in diretta su Nove Domani mattina, gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta su Nove la semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Australian Open 2026: Sinner vs Djokovic | Semifinale gratis diretta NOVE La semifinale dell'Australian Open tra Sinner e Djokovic sarà visibile in diretta su NOVE venerdì mattina. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Australian Open 2026 p. 9: Djokovic sorprende Sinner Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Australian Open, Alcaraz ok. Sinner, Musetti e Darderi: ottavi lunedì; Anisimova veleggia, agli ottavi Pegula-Keys sarà un derby tra amiche; Australian Open: notte con Musetti, Darderi e Sinner. Dove vedere i match in tv; Australian Open 2026 p. 5: Ottavi da record per 3!. Quando la finale degli Australian Open 2026? Orario, tv, streaming. In chiaro solo ad una condizioneLa finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis metterà di fronte lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 ATP, ed il ... oasport.it Sinner eliminato in semifinale agli Australian Open: vince Djokovic in 5 setUna importante novità per gli abbonati a Sky Sport Insider. Sta arrivando Circoletto Rosso, una nuova newsletter monotematica dedicata a tutta la bellezza del tennis: i gesti, le storie e qualche nume ... sport.sky.it Sinner eliminato dagli Australian Open: un epico Djokovic vince in 5 set e vola in finale contro Alcaraz. facebook #AustralianOpen - #Sinner cade contro #Djokovic. Nole in finale con Alcaraz - Quanti (tanti...) punti perde Jannik nel ranking Atp da Carlos #sinnerdjokovic x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.