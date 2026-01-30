Australian Open 2026 ecco quando ci sarà la finale

L’Australian Open 2026 si terrà come sempre a Melbourne, aprendo la stagione dei grandi tornei nel circuito del tennis. La finale si giocherà alla fine del torneo, ma ancora non è stata comunicata la data precisa. La manifestazione attirerà i migliori giocatori del mondo, pronti a sfidarsi sui campi australiani.

L’ Australian Open 2026 ha aperto come da tradizione la stagione dei tornei del Grande Slam, portando a Melbourne il meglio del tennis mondiale. Il torneo si svolgerà sui campi in cemento del Melbourne Park, scenario ormai iconico che ogni anno inaugura il calendario tennistico internazionale con due settimane di grande spettacolo. Le date delle finali. L’edizione 2026 si concluderà con due appuntamenti molto attesi: 31 gennaio 2026 – Finale femminile. 1° febbraio 2026 – Finale maschile. Le finali, in programma sulla leggendaria Rod Laver Arena, rappresenteranno il momento culminante di un torneo che vedrà protagonisti i migliori interpreti del tennis mondiale.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Australian Open

Rafael Nadal sarà presente a Melbourne in occasione della finale degli Australian Open 2026.

Questa sera Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno in semifinale agli Australian Open.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sinner - Duckworth, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in diretta tv e streaming

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Bublik doma Etcheverry in tre set ed è gli ottavi: il match in 3'; Australian Open 2026: la semifinale tra Sinner e Djokovic in chiaro! Ecco dove vederla in TV; Quanto fa caldo agli Australian Open? Il test del Peach Melbourne; Australian Open, la sfida Sinner-Djokovic sarà visibile anche in chiaro: ecco quando giocano e dove vedere la partita.

Australian Open 2026, ecco quando ci sarà la finaleL’Australian Open 2026 ha aperto come da tradizione la stagione dei tornei del Grande Slam, portando a Melbourne il meglio del tennis mondiale. Il torneo ... funweek.it

Dove vedere in tv la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic agli Australian Open 26: orari e canaliL ’eterna sfida fra Jannik Sinner e Novak Djokovic si arricchisce di un nuovo entusiasmante capitolo: la semifinale degli Australian Open 2026 (Sinner è attualmente il numero 2 al mondo; Djokovic il n ... iodonna.it

Buongiorno Italia In palio c'è la terza finale consecutiva agli Australian Open per Jannik Sinner! Guarda il match contro Djokovic in chiaro su NOVE e su Eurosport 1 dalle 9:30 - facebook.com facebook

Buongiorno Italia In campo ci sono Alcaraz e Zverev per la prima semifinale degli #AustralianOpen Dopo in campo scenderanno Sinner e Djokovic su #DAZN sempre tramite i canali Eurosport x.com