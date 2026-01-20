Rafael Nadal sarà a Melbourne nel giorno della finale degli Australian Open 2026

Rafael Nadal sarà presente a Melbourne in occasione della finale degli Australian Open 2026. Dopo la partecipazione di Roger Federer alla cerimonia di apertura, anche il campione spagnolo sarà in Australia per assistere all’ultimo atto del torneo. La presenza di Nadal rafforza il legame tra i grandi del tennis e il prestigioso appuntamento australiano, confermando l’importanza di questo evento nel panorama sportivo internazionale.

Da un campione all’altro, verrebbe da dire. Dopo che Roger Federer è stato presente nella cerimonia d’apertura dell’edizione 2026 degli Australian Open, spetterà al suo eterno rivale, Rafa Nadal, essere nella terra dei canguri. L’appuntamento è previsto nel giorno della finale maschile dello Slam (1° febbraio), in occasione dell’evento “Night of Legends”. Rafa sarà in campo all’ex n.1 del ranking WTA, Ashleigh Barty, e al tennista australiano in carrozzina Dylan Alcott. Ci saranno attività interattive per i fan, musica dal vivo con un DJ e tanto altro all’interno della Kia Arena. I tifosi potranno vincere premi, come biglietti per la finale maschile e una sessione fotografica con il fuoriclasse nativo di Manacor. 🔗 Leggi su Oasport.it

