Australian Open 2026 Abodi | Ko Sinner? Succede ma è capace di valorizzare la sconfitta

Il ministro Abodi commenta la sconfitta di Sinner in semifinale agli Australian Open. L’azzurro ha perso contro Djokovic in cinque set dopo una lunga battaglia di oltre quattro ore. Abodi sottolinea che, anche se è difficile, Sinner sa come valorizzare le sconfitte e ripartire con nuove energie.

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, commenta in un’intervista a LaPresse la sconfitta di Jannik Sinner in semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic: l’azzurro, due volte campione in carica dello slam di Melbourne, è stato sconfitto in cinque set dall’ex numero 1 del mondo dopo una battaglia di oltre quattro ore. “La sconfitta di Sinner? Succede ed è straordinario che succeda anche per i meriti di un avversario che sembrava avviato sul viale del tramonto che si è ritrovato davanti Sinner. Questa è la regola dello sport, rende ancora più affascinante l’atleta che sembra imbattibile e che invece come tutti gli altri può cadere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale agli Australian Open, battendo Luciano Darderi in tre set.

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open.

