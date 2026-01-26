Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale agli Australian Open, battendo Luciano Darderi in tre set. Dopo un avvio positivo, il tennista italiano ha mostrato solidità e determinazione nel match, consolidando la propria posizione nel torneo. La vittoria rappresenta un passo importante nel percorso di Sinner, che ora si prepara ad affrontare le sfide successive nello Slam di Melbourne.

Melbourne, 26 gennaio 2026 – Le gambe non tremano più, i crampi sono acqua passata. Jannik Sinner si aggiudica il derby contro Luciano Darderi, il primo a tinte tricolore nella seconda settimana di uno slam per 6-1, 6-3, 7-6 e vola ai quarti di finale-. Il punto fra consacrazione e conferme, il break arriva subito, bruciante, Darderi incredulo per la facilità con cui il numero 2 al mondo risponde ai suoi colpi profondi e corposi, levigati dalla terra battuta. Jannik approfitta delle quattro seconde giocate dall’italoargentino e azzanna subito il match in quello che sarà praticamente un assolo di due ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner non trema più: Darderi ko e quarti di finale agli Australian Open

LIVE Sinner-Darderi, Australian Open 2026 in DIRETTA: alle 8.00 il derby che vale i quarti di finale

Sinner-Darderi, orario e dove vedere il derby azzurro agli Australian Open: la vittoria vale l'accesso ai quarti

