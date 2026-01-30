Aumento esponenziale della domanda per i nuovi auricolari wireless di Apple sorprendendo il colosso della tecnologia

Da quando sono arrivati sul mercato a settembre 2025, gli AirPods Pro 3 stanno facendo esplodere le richieste. La domanda è così forte che Apple, di solito abituata a numeri solidi, si trova a dover fare i conti con un interesse superiore alle aspettative. I nuovi auricolari wireless stanno andando a ruba, con negozi e rivenditori che segnalano tempi di consegna sempre più lunghi.

Il lancio degli AirPods Pro 3, avvenuto a settembre 2025, ha generato una domanda così intensa da sorprendere persino Apple, il colosso della tecnologia che li ha prodotti. Il CEO Tim Cook ha rivelato durante la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2026 — concluso il 27 dicembre 2025 — che la crescita delle vendite di questi auricolari ha superato le previsioni più ottimistiche, mettendo sotto pressione la catena di approvvigionamento dell'azienda. Il fatturato complessivo del trimestre ha raggiunto 143,8 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

