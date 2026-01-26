L' allarme della Cgil sulle pensioni | Con l' aumento dell' età si rischiano 55mila nuovi esodati

La Cgil mette in guardia sul rischio di circa 55.000 nuovi esodati a causa dell'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita. Con l'aumento degli anni di vita, molti lavoratori potrebbero trovarsi senza reddito o pensione per mesi, evidenziando l'importanza di monitorare e valutare attentamente le politiche pensionistiche in atto.

Secondo il sindacato molti cittadini potrebbero ritrovarsi senza reddito e contribuzione a partire dal 2027. Il "campo largo" sfida il governo con una mozione sul capitolo previdenza L’adeguamento automatico alla speranza di vita rischia di lasciare per mesi migliaia di lavoratori senza reddito e pensione. L'allarme su una possibile nuova generazione di esodati è stato lanciato dalla Cgil. Il principale sindacato italiano ha invitato il governo Meloni ad agire sul capitolo previdenza, proprio mentre il "campo largo" in Parlamento ha lanciato una mozione per bloccare l'aumento dell'età pensionale.🔗 Leggi su Today.it

Dal 2027, con l’aumento dei requisiti per la pensione, oltre 55mila lavoratori che avevano usufruito di misure di uscita anticipata potrebbero trovarsi senza reddito e senza contribuzione.

Pensioni, l’allarme esodati della Cgil: 55 mila lavoratori senza reddito dopo aver lasciato il lavoro. Le simulazioniÈ l’effetto combinato di una serie di modifiche introdotte con l’ultima legge di Bilancio e con l’aggiornamento delle proiezioni sulla speranza di vita contenute nel Rapporto del Mef: ricade su chi va ... corriere.it

Pensioni, l’allarme Cgil: rischio di 55mila esodati dal 2027L’aumento automatico dei requisiti alla speranza di vita lascia senza reddito né pensioni migliaia di lavoratori che hanno già scelto scivoli aziendali ... repubblica.it

Con l'aumento dei requisiti dal 2027 si rischiano 55.000 nuovi esodati. A lanciare l'allarme è la CGIL - Pensioni / Pubblico x.com

