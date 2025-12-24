Varianti stradali e ponti le opere sotto i riflettori nel 2026

Risorse per le opere pubbliche. Da Anas e ministero 439 milioni a strade e ponti in Lombardia - Governo e Regione compatti nel respingere allarmi: i programmi per le infrastrutture necessarie alle Olimpiadi invernali saranno rispettati. ilgiorno.it

A che punto siamo con i lavori sui ponti della Sp79 - Otto interventi tra Lumezzane, Agnosine, Bione e Sabbio Chiese: cantieri conclusi, opere in corso e progettazioni fino al 2026 ... giornaledibrescia.it

-59 GIORNI ALLE OLIMPIADI: LA VIABILITÀ VENETA CAMBIA MARCIA GRAZIE AI GIOCHI, AVANTI CON LE VARIANTI DI CADORE Prosegue con decisione il percorso di potenziamento della viabilità nei territori olimpici: anche ANAS (Gruppo FS), in stretto c - facebook.com facebook

