Ademola Lookman si avvicina sempre di più al trasferimento in Turchia. La trattativa tra l’Atalanta e il Fenerbache sta sbloccando: i biancocelesti aspettano l’offerta definitiva, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con una proposta da circa 35 milioni più bonus. La decisione definitiva sembra ormai vicina.

Bergamo, 30 gennaio 2026 – Ademola Lookman non è mai stato così tanto vicino a lasciare l' Atalanta. Il Fenerbache, infatti, fa sul serio per l'attaccante nigeriano e la Dea è in attesa dell'offerta decisiva: si può chiudere intorno ai 35 milioni +5 di bonus, per un totale di 40. Se nella scorsa sessione di mercato la squadra bergamasca è riuscita a trattenere l'ex Leicester nonostante il pressing dell'Inter, la sensazione è che ora il suo tempo a Zingonia sia finito e che il viaggio con la maglia nerazzurra sia arrivato al capolinea. In estate, l'Atalanta aveva respinto gli assalti dell'Inter, tanto che si era arrivati a un braccio di ferro con il giocatore, che era rientrato a Zingonia il 19 agosto, dopo aver saltato tutta la preparazione estiva con la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, Lookman sempre più vicino al Fenerbache: si attende l'offerta decisiva

L'Atalanta si prepara ad accogliere Lookman, che potrebbe esordire in Champions League mercoledì 21 gennaio contro l’Athletic.

Atalanta, Lookman è rientrato a Zingonia: gli ultimi aggiornamenti

