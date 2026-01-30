Atalanta Lookman sempre più vicino al Fenerbache | si attende l' offerta decisiva

Da sport.quotidiano.net 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ademola Lookman si avvicina sempre di più al trasferimento in Turchia. La trattativa tra l’Atalanta e il Fenerbache sta sbloccando: i biancocelesti aspettano l’offerta definitiva, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con una proposta da circa 35 milioni più bonus. La decisione definitiva sembra ormai vicina.

Bergamo, 30 gennaio 2026 – Ademola Lookman non è mai stato così tanto vicino a lasciare l' Atalanta. Il Fenerbache, infatti, fa sul serio per l'attaccante nigeriano e la Dea è in attesa dell'offerta decisiva: si può chiudere intorno ai 35 milioni +5 di bonus, per un totale di 40. Se nella scorsa sessione di mercato la squadra bergamasca è riuscita a trattenere l'ex Leicester nonostante il pressing dell'Inter, la sensazione è che ora il suo tempo a Zingonia sia finito e che il viaggio con la maglia nerazzurra sia arrivato al capolinea. In estate, l'Atalanta aveva respinto gli assalti dell'Inter, tanto che si era arrivati a un braccio di ferro con il giocatore, che era rientrato a Zingonia il 19 agosto, dopo aver saltato tutta la preparazione estiva con la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atalanta lookman sempre pi249 vicino al fenerbache si attende l offerta decisiva

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, Lookman sempre più vicino al Fenerbache: si attende l'offerta decisiva

Approfondimenti su Atalanta Fenerbache

Kossounou e Lookman fanno volare l'Atalanta, Fiorentina sempre più giù

Atalanta, Palladino attende Lookman: il nigeriano potrebbe esserci in Champions

L'Atalanta si prepara ad accogliere Lookman, che potrebbe esordire in Champions League mercoledì 21 gennaio contro l’Athletic.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Atalanta, Lookman è rientrato a Zingonia: gli ultimi aggiornamenti

Video Atalanta, Lookman è rientrato a Zingonia: gli ultimi aggiornamenti

Ultime notizie su Atalanta Fenerbache

Argomenti discussi: Palladino punta alla top 8: Impensabile, ma vogliamo fare la storia. Lookman è tornato in anticipo, ci sarà; Da Lookman a McKennie: le 5 trattative che vi siete persi oggi (23/01); Palladino: Atalanta tra le prime 8? Non dobbiamo fare conti. Lookman voleva esserci a ogni costo; Calciomercato Napoli, il sogno Lookman: David Neres si opera oggi a Londra.

atalanta lookman sempre piùLookman-Atalanta ai saluti: le ultimissime sulla trattativaLa lunga vicenda di mercato che riguarda Ademola Lookman, cominciata la scorsa estate con i dialoghi avviati dall’Inter e rilanciata di recente dal Napoli, sembra ormai arrivata alle battute finali. calcioatalanta.it

L’Atalanta può fare a meno di Mola Lookman?Il tempo stringe, ma il mercato sta dando qualche possibilità all'uscita di Lookman: un'analisi di campo sul tema ... calcioatalanta.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.