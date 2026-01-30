Atalanta Lookman sempre più vicino al Fenerbache | si attende l' offerta decisiva
Ademola Lookman si avvicina sempre di più al trasferimento in Turchia. La trattativa tra l’Atalanta e il Fenerbache sta sbloccando: i biancocelesti aspettano l’offerta definitiva, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con una proposta da circa 35 milioni più bonus. La decisione definitiva sembra ormai vicina.
Bergamo, 30 gennaio 2026 – Ademola Lookman non è mai stato così tanto vicino a lasciare l' Atalanta. Il Fenerbache, infatti, fa sul serio per l'attaccante nigeriano e la Dea è in attesa dell'offerta decisiva: si può chiudere intorno ai 35 milioni +5 di bonus, per un totale di 40. Se nella scorsa sessione di mercato la squadra bergamasca è riuscita a trattenere l'ex Leicester nonostante il pressing dell'Inter, la sensazione è che ora il suo tempo a Zingonia sia finito e che il viaggio con la maglia nerazzurra sia arrivato al capolinea. In estate, l'Atalanta aveva respinto gli assalti dell'Inter, tanto che si era arrivati a un braccio di ferro con il giocatore, che era rientrato a Zingonia il 19 agosto, dopo aver saltato tutta la preparazione estiva con la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L'Atalanta si prepara ad accogliere Lookman, che potrebbe esordire in Champions League mercoledì 21 gennaio contro l'Athletic.
