Kossounou e Lookman fanno volare l' Atalanta Fiorentina sempre più giù

Atalanta-Fiorentina 2-0 RETI: 41'pt Kossounou, 7'st Lookman. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Kossounou 7.5, Hien 7 (41'st Kolasinac sv), Djimsiti 7; Bellanova 7, De Roon 6.5, Ederson 7 (22'st Pasalic 6), Zappacosta 6.5 (22'st Zalewski 6.5); De Ketelaere 7.5, Lookman 8 (32'st Sulemana 6); Scamacca 6.5 (32'st Krstovic 6). In panchina: Rossi, Sportiello, Musah, Samardzic, Brescianini, Bernasconi, Ahanor,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Kossounou e Lookman fanno volare l'Atalanta, Fiorentina sempre più giù

