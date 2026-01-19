Atalanta Palladino attende Lookman | il nigeriano potrebbe esserci in Champions
L'Atalanta si prepara ad accogliere Lookman, che potrebbe esordire in Champions League mercoledì 21 gennaio contro l’Athletic. L’attaccante nigeriano, atteso a Zingonia il 20 gennaio, potrebbe essere convocato per la partita alla New Balance Arena. La sua presenza rappresenta un elemento di novità importante per la squadra in vista di questa importante sfida europea.
CALCIO. Martedì 20 gennaio l’attaccante è atteso a Zingonia e potrebbe essere convocato per la gara contro l’Athletic, mercoledì 21 alla New Balance Arena (alle 21). In rialzo le chance di Djimsiti: ballottaggio con Hien in difesa. Ademola Lookman va verso la Champions League. Martedì 20 gennaio l’Atalanta dovrebbe ritrovare l’attaccante nigeriano, rientrato in Italia dopo l’avventura in Coppa d’Africa con la Nigeria, conclusa sabato con il terzo posto conquistato ai rigori con il penalty finale del nerazzurro. Non dovessero esserci contrattempi, Lookman verrà convocato per la gara contro l’Athletic Bilbao, mercoledì 21 alla New Balance Arena (alle 21) ma difficilmente partirà titolare dopo il tour de force con la nazionale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Lookman Atalanta, il nigeriano è rientrato a Bergamo: ecco quando tornerà a disposizione di PalladinoAdemola Lookman è tornato ad allenarsi con l’Atalanta dopo la partecipazione alla Coppa d’Africa.
