Atalanta sono Borussia Dortmund e Olympiacos le possibili avversarie ai playoff

L’Atalanta si prepara ai playoff di Champions League, dove potrebbe affrontare Borussia Dortmund o Olympiacos. La squadra di Gasperini ha perso 1-0 contro lo St. e ora aspetta di scoprire chi sarà il suo prossimo avversario. La sfida si avvicina, e i tifosi nerazzurri sono in trepidante attesa.

Ai playoff di Champions League l’Atalanta sfiderà una tra Borussia Dortmund e Olympiacos. Sono queste le due possibili avversarie dei nerazzurri del prossimo turno europeo, dopo la sconfitta per 1-0 contro il St. Gilloise che ha fatto precipitare la Dea al 15° posto. La Dea è “accoppiata” col Leverkusen 16°, mentre al 17° posto ci sono i tedeschi e al 18° i greci, entrambi già incrociati in Europa League nelle passate stagioni. Il sorteggio rivelerà quale sarà l’avversaria del prossimo doppio turno. La prospettiva agli ottavi di finale è quella di incontrare una tra Arsenal (8 vittorie su 8 in League Phase) e Bayern Monaco (7 vittorie e sconfitta con l’Arsenal), le due migliori squadre d’Europa per distacco e non a caso prima e seconda in classifica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Voti #BorussiaDortmundInter Borussia Dortmund Kobel 6; Emre Can 5 Schoettlerback 5 Manè 6; Ryerson 6 Nmecha 6 Jo. Bellingham 5.5 Bensebaini 6; Beier 5 Fabio Silva 5; Guirassy 4.5 Subs Adeyiemi 6 Chukwuemeka 5.5 Brandt 5.5 Yan Couto 5.5 Arb. Ko x.com

Champions League: dopo 45' il Napoli la ribalta 2-1: Vergara e Hojlund. Le altre italiane ferme sullo 0-0 Borussia Dortmund-Inter 0-0, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-1 e Union SG-Atalanta 0-0. Tutte sfide decisive Segui la diretta su rainews.it https:// - facebook.com facebook