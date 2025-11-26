F1 Adrian Newey diventa team principal di Aston Martin | rimpasto per il 2026

Rimpasto in seno alla Aston Martin in vista del Mondiale F1 2026. A partire dalla prossima stagione, infatti, ci sarà una nuova suddivisione dei compiti tra Andy Cowell e Adrian Newey, che durante l’annata agonistica ormai agli sgoccioli hanno ricoperto i ruoli rispettivamente di amministratore delegato e responsabile dell’area tecnica. Da gennaio, invece, si assisterà a un importante cambiamento per la scuderia che, complice anche il cambio di regolamento, punta a inseguire risultati di un certo calibro. Nello specifico Cowell sarà Chief Strategy Officer, mentre Newey assumerà il ruolo di team principal e manterrà la guida del dipartimento tecnico, comprese le operazioni in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

