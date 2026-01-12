Doppio assalto nella notte Banda dei bancomat esplosioni e danni

Nella notte a Rovereto, frazione di Novi, si è verificato un doppio assalto ai danni di una filiale bancaria. Intorno alle tre, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello della banca San Geminiano e San Prospero, ora BPM, causando danni alla struttura. L’episodio si inserisce in un contesto di atti vandalici e tentativi di furto che hanno interessato la zona. Le forze dell’ordine sono intervenute per le verifiche del caso.

Un'esplosione improvvisa la notte scorsa a Rovereto, frazione di Novi. Intorno alle tre ignoti hanno fatto saltare lo sportello della filiale della banca San Geminiano e San Prospero, da qualche anno BPM, in via Chiesa Sud nella frazione di Rovereto. L'esplosione, che è stata orchestrata dai malviventi nell'evidente tentativo d'impossessarsi delle banconote, non sarebbe riuscita. Lo scoppio ha infatti attivato l'allarme collegato con l'istituto di vigilanza che, in pochi minuti, ha fatto giungere sul posto la pattuglia dei vigilantes. Sul luogo, guidati dal comandante della stazione, anche i carabinieri di Novi che ora stanno indagando sul fallito colpo dopo avere acquisito le immagini registrate dalle videocamere del circuito di videosorveglianza della banca e quelle raccolte dagli occhi elettronici disposti in vari punti della frazione.

