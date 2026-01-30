Assalti ai bancomat in tutta la Puglia blitz dei carabinieri | 5 arresti 13 gli indagati Video

I carabinieri hanno smantellato un’organizzazione criminale attiva in tutta la Puglia e oltre. Durante un blitz sono stati arrestati cinque uomini e altri tredici sono finiti sotto indagine. L’indagine ha scoperto che il gruppo, con base nella provincia di Foggia, si occupava di assalti ai bancomat in diverse città italiane. I dettagli delle operazioni sono stati documentati anche in un video.

Un’organizzazione criminale, con base logistica in provincia di Foggia (tra i comuni di Cerignola, Orta Nova e Carapelle) ma che agiva su tutto il territorio nazionale, specializzata nell’assalto a sportelli Atm (bancomat) mediante la tecnica della 'marmotta'. L'hanno sgominata i carabinieri della Compagnia di Cerignola che hanno eseguito un decreto di fermo emesso dal pubblico ministero della Procura di Foggia nei confronti di cinque indagati accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati dall’utilizzo di materiale esplosivo, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio, commessi in diverse province italiane. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Assalti ai bancomat in tutta la Puglia, blitz dei carabinieri: 5 arresti, 13 gli indagati Video Approfondimenti su Foggia Provincia Assalti ai bancomat in tutta la Puglia, blitz dei carabinieri: 5 arresti, 13 gli indagati La polizia ha sgominato una banda di criminali che assaltava bancomat in tutta la Puglia. Assalti a sportelli bancomat e postamat tra Puglia ed altre regioni: arresti nel foggiano Carabinieri Questa mattina i carabinieri di Cerignola hanno arrestato alcuni uomini sospettati di aver preso di mira sportelli bancomat e Postamat tra Puglia e altre regioni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Foggia Provincia Argomenti discussi: Presa la banda foggiana che assaltava i bancomat nelle Marche: quattro arresti; Nuovo assalto a un bancomat in Puglia: boato nella notte a Bitonto, banda della marmotta fugge con il bottino FOTO; Foggia, assalto ai bancomat: c’è un fermo; Assalto con esplosivo al bancomat Mps di Giovinazzo: danni anche ad auto in sosta. Assalti ai bancomat in tutta la Puglia, blitz dei carabinieri: 5 arresti, 13 gli indagati VideoUn’organizzazione criminale, con base logistica in provincia di Foggia (tra i comuni di Cerignola, Orta Nova e Carapelle) ma che agiva su ... msn.com Assalti ai bancomat, un molisano nella banda presa nel FoggianoCinque fermati: sono giovanissimi tra i 20 e i 26 anni. Uno dei 13 finiti sotto indagine risiede in provincia di Campobasso. Attività preventiva anche in Molise permette di sventare altri colpi ... rainews.it Assalti ai bancomat con esplosivo: 8 arresti, sgominata banda con base nel Foggiano x.com Telesveva. . Esplosioni e furti a sportelli bancomat e postali in tutta Italia: cinque i provvedimenti emessi dalla Procura di Foggia ed eseguiti dai Carabinieri, 13 gli indagati #foggia #cronaca #assalti #bancomat - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.