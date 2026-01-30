Assalti a bancomat nel Foggiano | scattano gli arresti

Questa mattina i carabinieri di Foggia hanno arrestato alcuni uomini sospettati di aver preso di mira diversi bancomat nella zona. Gli investigatori hanno eseguito fermo e ordinanze di custodia cautelare dopo aver raccolto prove su più assalti agli sportelli ATM degli istituti di credito nel territorio. Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’intera rete di queste azioni criminali.

Operazione di carabinieri e procura di Foggia. I dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.30 di oggi, venerdì 30 gennaio Arresti per gli assalti agli sportelli Atm degli istituti di credito nel Foggiano. I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.30 di oggi, venerdì 30 gennaio, presso il comando provinciale dell'Arma. All'incontro con i giornalisti saranno presenti il procuratore di Foggia, Enrico Infante, e il comandante provinciale dei carabinieri, col. Giovanni Capone.

