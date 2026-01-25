Cross Van der Poel da record | 51° centro in Coppa del Mondo

L’olandese Van der Poel si conferma protagonista nella Coppa del Mondo di ciclocross, conquistando il suo 51° risultato in questa competizione ad Hoogerheide. La sua supremazia si estende anche ai juniores, dove gli azzurri Pezzo, Rosola e Pellizotti mostrano buoni progressi. Domenica prossima, Van der Poel punta a un altro obiettivo importante: l’ottavo titolo mondiale.

Ancora Van der Poel, sempre Van der Poel. Ad Hoogerheide, tra i suoi tifosi, il 31enne olandese della Alpecin ha vinto la 51a prova di Coppa del Mondo della carriera, superando il belga Sven Nys fermo a 50. Per Mvdp, che ha dominato come quasi sempre gli capita, sono 12 successi su 12 in stagione, 23 consecutivi (non perde nel cross dal 23 gennaio 2024): curiosamente, la prima delle 51 prova di Coppa l’aveva vinta sempre ad Hoogerheide il 25 gennaio 2015, undici anni fa. E ora, missione 1° febbraio: domenica a Hulst, sempre in Olanda, Mvdp può diventare il primo di sempre con 8 titoli mondiali, superando Eric De Vlaeminck a 7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

