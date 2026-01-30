Kristjan Asllani ha superato tutte le visite mediche e ora aspetta solo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento al Be?ikta?. Il centrocampista è pronto a passare dalla modalità di attesa ai dettagli finali della trattativa.

Passaggio chiave completato per Kristjan Asllani. Il centrocampista ha superato tutte le visite mediche e ora attende solo l’annuncio per il trasferimento al Be?ikta?. Gli accertamenti si sono svolti all’ Ac?badem Altunizade Hospital e hanno dato esito pienamente positivo, certificando l’idoneità atletica del giocatore dopo una batteria completa di test, inclusi controlli cardiologici e prove sotto sforzo. Nelle ultime ore l’operazione ha registrato un’ accelerazione decisiva: rientrato all’ Inter dopo il prestito al Torino, Asllani è pronto a ripartire in prestito in Turchia. Con il via libera medico in tasca, manca solo il comunicato ufficiale per formalizzare l’operazione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Asllani, visite mediche ok: atteso l’annuncio del Be?ikta?

Approfondimenti su Asllani Be ikta

Kristjan Asllani lascia l’Inter e vola in Turchia.

Robinio Vaz è atteso questa sera a Roma, dove effettuerà le visite mediche di rito.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Asllani Be ikta

Argomenti discussi: Asllani ha detto sì! Cessione ad un passo addio al Torino e all’Inter | ecco dove andrà.

Torino, Asllani al Filadelfia | FOTO E VIDEOIl Torino accoglie Kristjan Asllani. Il centrocampista è arrivato poco fa allo stadio Filadelfia. I granata hanno chiuso per il suo arrivo in prestito oneroso dall’Inter a 1,5 milioni, con diritto di ... gianlucadimarzio.com

Torino, è fatta per Asllani: nelle prossime ore le visite medicheIl Torino ha chiuso per Kristjan Asslani dell’Inter: nelle prossime ore il giocatore è atteso per le visite mediche Tutto fatto per il centrocampista albanese, che arriverà dall’Inter in prestito ... gianlucadimarzio.com

#Asllani a Istanbul per visite e firma: l'annuncio dai canali social del #Besiktas x.com

Il Besiktas, tramite il suo presidente, conferma l'arrivo di Asllani: probabili visite domani. Si attende la risoluzione del prestito tra il Torino e l'Inter, in giornata, per il via libera al viaggio. Operazione da 10-12M tra prestito e diritto di riscatto! - Marco Corrad - facebook.com facebook