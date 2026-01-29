Asllani al Besiktas operazione chiusa | oggi visite e firma

Kristjan Asllani lascia l’Inter e vola in Turchia. Oggi, il centrocampista albanese sarà a Istanbul per le visite mediche e per firmare il suo nuovo contratto con il Besiktas. L’accordo tra i due club è stato definito nelle ultime ore, e ora l’ex interista è pronto a iniziare questa nuova avventura.

Kristjan Asllani lascia l'Inter e vola in Turchia: oggi, a Istanbul, il centrocampista albanese classe 2002 è atteso per visite mediche e firma con il Besiktas, dopo l'intesa raggiunta nelle ultime ore tra i due club. L'operazione si chiude con la formula del prestito con diritto di riscatto, scelta che consente ai nerazzurri di valorizzare il giocatore garantendogli minutaggio immediato in una piazza ad alta pressione. Asllani al Besiktas: accordo definito. La conferma arriva dal mercato internazionale: Fabrizio Romano ha certificato la fumata bianca con il suo classico «Here we go», sancendo l'intesa verbale che sblocca il trasferimento di Kristjan Asllani dal Inter al Besiktas.

