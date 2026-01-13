Robinio Vaz atteso in serata a Roma | fissate le visite mediche
Robinio Vaz è atteso questa sera a Roma, dove effettuerà le visite mediche di rito. La società giallorossa sembra aver superato le difficoltà iniziali del calciomercato, puntando a rafforzare la rosa con innesti mirati. L’arrivo del giocatore rappresenta un passo importante nel percorso di rinforzo della squadra per la stagione in corso.
Sembra essersi finalmente sbloccato il calciomercato della Roma, che sperava di poter chiudere qualche operazione già nei primissimi giorni, prima di scontrarsi però con dubbi e rallentamenti. La telenovela Raspadori si è chiuso con il giocatore che ha scelto l’Atalanta, mentre oltremanica il Manchester United ha bloccato l’uscita di Zirkzee, con la pista che potrebbe però riaccendersi nelle prossime ore, soprattutto vista quella che sarebbe la volontà dell’ex Bologna si tornare in Italia. Nonostante le difficoltà, Massara non è però stato a guardare, trovando l’ accordo per portare Robinio Vaz nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
