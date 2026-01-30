La tensione a Torino sale ancora. Il centro sociale Askatasuna ha deciso di portare avanti il corteo, nonostante le pressioni delle autorità. La polizia ha perquisito le case di due attivisti, ma l’organizzazione si rifiuta di fare passi indietro. Nessuna mediazione in vista, solo il deciso no agli interventi delle forze dell’ordine.

Il centro sociale respinge la mediazione del prefetto. Perquisite le case di due attivisti. Nessuna mediazione. Gli attivisti del centro sociale Askatasuna hanno respinto le richieste del prefetto di Torino di sfilare in un unico corteo indetto contro lo sgombero avvenuto il 18 dicembre scorso. «Avreste dovuto pensarci prima», hanno replicato, confermando i tre cortei che marceranno sotto lo slogan «Ci riprenderemo la città». Partiranno dalle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa e a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, confluiranno in piazza Vittorio Veneto, in centro città, per poi ripartire in un unico serpentone. 🔗 Leggi su Laverita.info

Askatasuna non caccia i violenti e sfida Torino: «Avanti col corteo»

Askatasuna, corteo a Torino dopo lo sgombero

