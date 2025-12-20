Il corteo di Askatasuna 2mila persone in strada Torino blindata da centinaia di poliziotti Tajani attacca | Violenti figli di papà
Torino, 20 dicembre 2025 – Torino è blindata per la manifestazione in sostegno di Askatasuna, il centro sociale degli autonomi sgomberato giovedì dalla Digos dopo gli assalti alle Ogr, alla sede della Leonardo e alla redazione de La Stampa, durante le mobilitazioni Pro Pal. Il corteo con 2mila persone è partito intorno alle 15 da Palazzo Nuovo e si annuncia ad alta tensione. Centinaia i poliziotti schierati lungo il percorso che porta a Vanchiglia e anche nelle stazioni ferroviarie dove arrivano militanti da tutta Italia.Tante le famiglie con bambini in marcia. L’attenzione della politica è alta: il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo oggi bolla Askatasuna come “centro di eversione” mentre il vicepremier Antonio Tajani, che in queste ore è a Torino, si scaglia contro i “violenti figli di papà che se la prendono con i figli del popolo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
