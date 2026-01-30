Askatasuna i radicali si sdraiano in piazza | No a minacce e violenza nelle manifestazioni

I radicali si sono sdraiati sul selciato di piazza Cln, a Torino, per protestare contro le minacce e la violenza. L’azione fa da cornice alle manifestazioni antagoniste pro Askatasuna che sono state annunciate per i prossimi giorni nel capoluogo piemontese.

Si sono sdraiati sul selciato di piazza Cln, a Torino, per dire "no alle minacce e no alla violenza" alla vigilia delle manifestazioni antagoniste pro Askatasuna annunciate nel capoluogo piemontese. L'iniziativa è stata di alcune associazioni radicali. "Per Torino - ha spiegato Igor Boni, di Europa Radicale - si prospetta una giornata tempestosa. Ci saranno tre cortei che minacciano di volersi 'riprendere la città', qualunque cosa voglia dire. Noi, da radicali, crediamo che idee e rivendicazioni debbano essere espresse senza violenza". Ogni attivista aveva un cartello con una lettera dell'alfabeto per comporre la scritta "Non violenza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

