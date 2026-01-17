La piazza dei Radicali in marcia per l' Iran

La piazza dei Radicali ha accolto la manifestazione a sostegno dell’Iran, con partecipanti provenienti da diverse realtà. Un gesto semplice e rispettoso, volto a esprimere solidarietà agli iraniani in un momento di difficoltà. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, sottolineando l’importanza del dialogo e della vicinanza tra le persone, senza rhetoriche o polemiche. Un’occasione per ricordare l’attenzione verso i diritti umani e la libertà di un popolo.

In marcia per l'Iran. Senza polemiche, al fianco degli iraniani. C'erano (quasi) tutti a Roma per la manifestazione a favore dell'Iran. Libero da guide supreme e ayatollah. Cartelli, striscioni e bandiere hanno sfilato per le vie del centro. Al grido di "Khamenei assassino" e "No alla dittatura" in molti hanno voluto mostrare la propria vicinanza a chi lotta da giorni a costo della vita per un futuro migliore. Roseo. Una manifestazione organizzata dai Radicali con la partecipazione di altri partiti politici. C'erano i giovani di Forza Italia, Carlo Calenda con i suoi di Azione e alcuni membri di Oltre.

Iran: Blengino (Radicali) “Scenderemo in piazza per un Iran libero dalla dittatura teocratica” - In questi giorni sta attraversando un tragedia umanitaria, causata dalla ferocia indiscriminata del regime degli ayatoll ... radicali.it

In piazza a Roma per il popolo iraniano: manifestazione dei Radicali - Questa mattina a Roma si è svolta una manifestazione a sostegno del popolo iraniano, organizzata dai Radicali, con la partecipazione di varie forze politiche, giovani e cittadini comuni. rainews.it

Iran, la marcia dei Radicali con i sostenitori di Pahlavi. Cori e manifesti pro-Scià.

In piazza a Roma manifestazione a sostegno del popolo iraniano. Iniziativa organizzata dai Radicali, tanti i giovani #ANSA x.com

Stasera 15 gennaio 2026 centinaia di cittadini iraniani residenti nel torinese hanno manifestato in piazza Castello per la libertà del loro Paese. Ecco le immagini girate e postate sui social dal consigliere comunale Silvio Viale (Radicali). #iran #IranProtests #ira - facebook.com facebook

