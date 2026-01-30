Ascolti tv 29 gennaio | ‘Don Matteo’ su Rai1 domina con 23,4%

Ieri sera su Rai1, ‘Don Matteo 15’ ha conquistato il prime time con il 23,4% di share. La fiction con Raoul Bova tiene incollati gli spettatori e si conferma uno dei programmi più visti della serata.

(Adnkronos) – La fiction con Raoul Bova, 'Don Matteo 15', in onda ieri su Rai1, domina il prime time con 3.901.000 spettatori e il 23,4% di share. Medaglia d'argento per 'Striscia la Notizia' su Canale5 che incollato allo schermo 1.807.000 spettatori (12,3%) mentre 'Splendida Cornice' su Rai3 ha interessato 1.012.000 spettatori e il 6,4% di share. Fuori dal podio troviamo 'Shark 2 – L’abisso' su Italia1 con 885.000 spettatori e il 5% di share mentre 'Piazzapulita' su La7 ha raggiunto 826.000 spettatori, segnando uno share più alto (6,1%). Seguono: Rete 4 con 'Dritto e Rovescio' (806.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ieri sera, su Rai1, Don Matteo 15 ha confermato il suo grande successo.

La serata di giovedì 29 gennaio 2026 si è aperta con “Don Matteo 15” che ha confermato il suo successo, conquistando la prima posizione degli ascolti televisivi.

Ascolti tv 29 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la notizia, Affari tuoi contro La ruota della fortunaChi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia proposto da Canale5. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti.

