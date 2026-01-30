La serata di giovedì 29 gennaio 2026 si è aperta con “Don Matteo 15” che ha confermato il suo successo, conquistando la prima posizione degli ascolti televisivi. La fiction con Terence Hill ha attratto un gran numero di spettatori, lasciando indietro le altre trasmissioni. Nel frattempo, Gerry Scotti ha visto avvicinarsi Stefano De Martino, che ha guadagnato terreno e ha rischiato di spodestarlo dalla seconda posizione. La serata si è conclusa con i dati di ascolto che premiano ancora una volta il protagonista

Il giovedì sera televisivo ha visto "Don Matteo 15" vincere senza rivali, mentre Gerry Scotti ha temuto l'avanzata di Stefano De Martino. La quindicesima stagione di "Don Matteo" ha riconfermato il suo successo, con Raul Bova protagonista. Nella serata di giovedì 29 gennaio, la fiction di Rai 1 ha stracciato la concorrenza, registrando 3.901.000 spettatori, pari al 23.4% di share. Il programma di Canale 5, "Striscia la Notizia", si è fermato a 1.

© Lawebstar.it - Ascolti TV di giovedì 29 gennaio 2026: “Don Matteo” domina, Gerry Scotti a rischio

Approfondimenti su Don Matteo 29 gennaio

#Don Matteo-29Gennaio2026 || Ieri sera, su Rai1, Don Matteo 15 ha confermato il suo grande successo.

Il giovedì sera si conferma il giorno di Don Matteo.

Ultime notizie su Don Matteo 29 gennaio

Ascolti tv 29 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la notizia, Affari tuoi contro La ruota della fortunaChi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia proposto da Canale5. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (29 gennaio): Striscia affonda sotto i colpi di Raoul BovaDon Matteo domina col 23,4% di share in prima serata, il tg satirico di Antonio Ricci precipita al 12,3%: tutti i dati Auditel ... libero.it

È da poco terminata la quarta puntata di Don Matteo 15! Vi sta piacendo questa nuova stagione - facebook.com facebook

"Lo stai facendo per me" "E per chi se no". #Mezzanottini #DonMatteo15 x.com