Ascolti TV | Giovedì 29 Gennaio 2026 Don Matteo domina 23.4% Striscia crolla 12.3%

Ieri sera, su Rai1, Don Matteo 15 ha confermato il suo grande successo. La fiction ha attirato quasi 3,9 milioni di spettatori, conquistando il 23,4% di share. Invece, su Canale 5, Striscia la Notizia ha fatto molto meno, con appena il 12,3% e circa 2,3 milioni di spettatori, segnando un calo netto rispetto alla concorrenza.

Nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.901.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.807.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 744.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1 Shark 2 – L’abisso incolla davanti al video 885.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.012.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 806.000 spettatori (6.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 826.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 Europa League – Betis-Feyenoord ottiene 395. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

