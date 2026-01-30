AS Monaco-Virtus Bologna oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Questa sera la Virtus Bologna affronta l’AS Monaco in trasferta, nella partita valida per la venticinquesima giornata di Eurolega. La palla a spicchi scende alle 19:30, e i bolognesi cercano punti importanti in un turno che rappresenta l’unico in questa settimana. La squadra di coach Scariolo scende in campo con l’obiettivo di conquistare una vittoria che potrebbe fare la differenza nella corsa ai playoff. L’appuntamento è fissato per stasera, visibile anche in streaming e in diretta tv.

Trasferta in Eurolega per la Virtus Bologna, che oggi venerdì 30 gennaio alle ore 19:30 fa visita all'AS Monaco per la venticinquesima giornata della regular season 2025-2026 nell'unico turno previsto questa settimana. Le V-nere vogliono tornare al successo dopo le due sconfitte consecutive rimediate rispettivamente contro Fenerbahce Istanbul (80-85) e Stella Rossa Belgrado (93-102) per non perdere troppo terreno dal decimo posto ultimo utile per accedere ai play-in. 11-13 è il record degli emiliani, con coach Dusko Ivanovic che proverà a sfruttare ancora la verve offensiva di Matt Morgan vista anche l'assenza di Carsen Edwards e la solidità sotto il ferro di 'Momo' Diouf.

