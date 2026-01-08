Panathinaikos-Virtus Bologna oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la partita tra Panathinaikos e Virtus Bologna, valida per l’Eurolega Basket 2026. Dopo la vittoria contro lo Zalgiris Kaunas, la Virtus si prepara alla difficile trasferta in Grecia. In questa pagina trovi orario, canale televisivo, programma e opzioni di streaming per seguire l’incontro in modo chiaro e preciso.

Prosegue la delicata settimana di Eurolega 2025-2026 per la Virtus Bologna. La squadra bianconera, dopo aver sconfitto in casa i lituani dello Zalgiris Kaunas, affronteranno oggi la complicata trasferta sul campo del Panathinaikos. Sfida impegnativa per le V-Nere che deve vincere per continuare l'inseguimento alle posizioni che garantirebbero i play-in. La squadra di coach Ivanovic, nonostante le assenze, è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa e vuole proseguire il trend positivo. Le V-Nere, all'undicesimo posto in classifica con 10 successi ed altrettante sconfitte trovano sulla loro strada la corazzata del Panathinaikos.

