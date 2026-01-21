Virtus Bologna-Fenerbahce oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, mercoledì 21 gennaio, alle 20:30, la Virtus Bologna affronta in casa il Fenerbahce Istanbul nella ventitreesima giornata della stagione Eurolega 2025-2026. La partita si svolge al PalaDozza e sarà trasmessa in TV e streaming. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e modalità di visione per seguire l'incontro.

Primo impegno casalingo settimanale per la Virtus Bologna in Eurolega! Oggi mercoledì 21 gennaio alle ore 20:30 i bianconeri ospitano il temibile Fenerbahce Istanbul per la ventitreesima giornata della regular season 2025-2026. Le V-nere vogliono dare continuità al blitz esterno di giovedì scorso contro Dubai (72-80) dove Saliou Niang ha piazzato una prestazione stellare da 17 punti e 17 rimbalzi, con 21 punti del sempre efficace Carsen Edwards. 11-11 è il record dei bolognesi finora, che li colloca in dodicesima posizione quindi ancora in corsa per i play-in. Il Fenerbahce Istanbul campione in carica si presenta in Emilia forte del successo contro Valencia (82-79), con gli uomini di coach Sarunas Jasikevicius che si issano al terzo posto in graduatoria con 14-7 di record dopo ventuno turni disputati.

