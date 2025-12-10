Che tempo farà a Como nel prossimo weekend? L' inverno si fa attendere

Il prossimo weekend a Como sarà caratterizzato da condizioni di stabilità atmosferica grazie all'insediamento di un anticiclone sulle zone centro-meridionali europee. L'inverno, al momento, sembra ancora in pausa, con temperature miti e poche precipitazioni previste. La situazione meteorologica promette quindi un fine settimana tranquillo e soleggiato nella zona lacustre.

Con l'insediamento dell'anticiclone alle latitudini centro-meridionali europee, per l'Italia si è aperta una fase di stabilità atmosferica destinata a perdurare almeno fino alla fine della settimana. Il tempo si manterrà stabile su tutte le regioni, anche se il cielo non sarà ovunque soleggiato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

