Che tempo farà nel primo lungo weekend del 2026

Nel primo lungo weekend del 2026, il tempo sull’Italia sarà influenzato da correnti di Libeccio legate a una depressione sull’Europa centro-nord. Ci si aspetta un aumento dell’instabilità, con possibili precipitazioni e venti più intensi soprattutto sulle regioni centro-meridionali e sul versante tirrenico, dalle zone liguri alla Campania, comprese le isole. Le condizioni meteo richiederanno attenzione per eventuali locali fenomeni temporaleschi.

