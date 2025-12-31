Che tempo farà nel primo lungo weekend del 2026
Nel primo lungo weekend del 2026, il tempo sull’Italia sarà influenzato da correnti di Libeccio legate a una depressione sull’Europa centro-nord. Ci si aspetta un aumento dell’instabilità, con possibili precipitazioni e venti più intensi soprattutto sulle regioni centro-meridionali e sul versante tirrenico, dalle zone liguri alla Campania, comprese le isole. Le condizioni meteo richiederanno attenzione per eventuali locali fenomeni temporaleschi.
L'ampia circolazione depressionaria sul Centro-Nord Europa determinerà l'intensificazione delle correnti di Libeccio sull'Italia centro-meridionale, responsabili di un ulteriore aumento dell'instabilità su gran parte del versante tirrenico, dal Levante Ligure fino alla Campania, comprese le isole. 🔗 Leggi su Quicomo.it
